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Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова

Семён Гудошников
Сегодня в 12:56

Президент России Владимир Путин уволил директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Другим указом глава государства назначил на этот пост Аркадия Гостева, который ранее был заместителем руководителя МВД.

В разные годы Гостев работал начальником штаба в УВД по ЮАО Москвы, главой Управления обеспечения общественного порядка столичного ГУВД и замначальником ГУВД по Москве.

Причины увольнения Калашникова не уточняются. Указы вступают в силу со дня их подписания.

По словам информированного источника «Интерфакса», Калашникова отправили в отставку из‑за инцидентов с насилием в колониях Саратовской области и других регионов.

В октябре Gulagu.net опубликовал на своем ютьюб-канале кадры с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке.

Правозащитники заявили, что у них в распоряжении оказались 40 гигабайт видеозаписей пыток заключенных в российских колониях. Архив проекту передал программист Сергей Савельев, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН.

На основе публикаций Gulagu.net Следственный комитет завел семь уголовных дел. Постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников саратовского УФСИН. В частности, глава управления Алексей Федотов, начальник туберкулезной больницы Павел Гаценко, глава отдела безопасности Сергей Мальцев, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов и глава оперативного отдела Антон Бочков.

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