Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова

В разные годы Гостев работал начальником штаба в УВД по ЮАО Москвы, главой Управления обеспечения общественного порядка столичного ГУВД и замначальником ГУВД по Москве.

Другим указом глава государства назначил на этот пост Аркадия Гостева, который ранее был заместителем руководителя МВД .

Причины увольнения Калашникова не уточняются. Указы вступают в силу со дня их подписания.

По словам информированного источника «Интерфакса», Калашникова отправили в отставку из‑за инцидентов с насилием в колониях Саратовской области и других регионов.

В октябре Gulagu.net опубликовал на своем ютьюб-канале кадры с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке.

Правозащитники заявили, что у них в распоряжении оказались 40 гигабайт видеозаписей пыток заключенных в российских колониях. Архив проекту передал программист Сергей Савельев, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН.

На основе публикаций Gulagu.net Следственный комитет завел семь уголовных дел. Постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников саратовского УФСИН. В частности, глава управления Алексей Федотов, начальник туберкулезной больницы Павел Гаценко, глава отдела безопасности Сергей Мальцев, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов и глава оперативного отдела Антон Бочков.