В России выявили 4 102 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявили 4 102 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 429 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 304. За ним следуют Москва, а также Волгоградская, Челябинская, Воронежская, Нижегородская и Свердловская области.