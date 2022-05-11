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В России выявили 4 102 новых случая коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:10

За последние сутки в России выявили 4 102 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 429 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 304. За ним следуют Москва, а также Волгоградская, Челябинская, Воронежская, Нижегородская и Свердловская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 241 329. За сутки умерли 98 человек, за весь период — 377 248. Выздоровели 5 043 человека, за все время — 17 619 414. Число госпитализаций за сутки составило 1 132.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 518,5 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (83,7 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,5 млн), Франция (29 млн), Германия (25,4 млн) и Великобритания (22,1 млн).

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