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Выступавшего за свободу политзаключенных экс-осветителя филармонии задержали за поджог флага с Z

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:43

Бывшего осветителя Московской филармонии Станислава Семенюка, который в прошлом году вывел на стену зала имени Чайковского видеопроекцию «Свободу политзаключенным!», задержали в Ленобласти за поджог флага. Об этом сообщил пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев.

По его словам, Семенюк сжег флаг с литерой Z, висевший на здании правления садового некоммерческого товарищества, где живут родители мужчины. «Полиция быстро его нашла», — добавил Яковлев.

Он назвал Семенюка своим другом и отметил, что тот в данный момент находится в опорном пункте полиции в поселке Кузьмолово. Его планируют отвезти в Следственный комитет Всеволожска.

«В провластных СМИ уже появилась информация о том, что в отношении Стаса возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК. Его обвиняют в „надругательстве над государственным флагом“. Непонятно, с каких пор ткань с буквой латинского алфавита стала государственным символом», — написал Яковлев.

Baza поясняет, что литера Z была нанесена на российский триколор. Помимо нее, на флаге была надпись «Своих не бросаем». За сожжение этого флага Семенюку может грозить до года лишения свободы.

В феврале 2021 года Станислав Семенюк вывел на стену в зале Московской филармонии видеопроекцию с призывом освободить политзаключенных. После этого осветителю пришлось уволиться из учреждения.

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