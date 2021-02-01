На стене в зале Московской филармонии появилась видеопроекция «Свободу политзаключенным!»

На стене в зале имени Чайковского Московской филармонии появилась видеопроекция «Свободу политзаключенным!». Об этом в соцсетях рассказали зрители, пришедшие на дневной концерт 31 января.

Строчку с призывом добавили к привычной информации о покупке билетов на сайте учреждения. Надпись транслировали перед началом концерта Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством Владимира Федосеева.