На стене в зале Московской филармонии появилась видеопроекция «Свободу политзаключенным!»

На стене в зале имени Чайковского Московской филармонии появилась видеопроекция «Свободу политзаключенным!». Об этом в соцсетях рассказали зрители, пришедшие на дневной концерт 31 января.
Строчку с призывом добавили к привычной информации о покупке билетов на сайте учреждения. Надпись транслировали перед началом концерта Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством Владимира Федосеева.
Пианистка Варвара Непомнящая, участвовавшая в концерте, подтвердила, что появившиеся в сети фотографии правдивы. Один из снимков с видеопроекцией сделала мама музыканта. Была ли надпись в поддержку политзаключенных добавлена по инициативе руководства филармонии, неизвестно.
«Я очень надеюсь, что человека, который вписал эту строчку в сегодняшнюю видеопроекцию филармонии, никто не вздумает уволить, оштрафовать и все такое. <…> Не знаю, кто вы, но браво!» — написала Варвара Турова.