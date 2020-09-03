В России за сутки выявили 4995 пациентов с COVID-19

За последние сутки в России выявили 4995 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за пандемией. За все время в стране им заразились уже 1 009 995 человек.

Больше всего случаев зарегистрированы в Москве (690), Петербурге (191) и Подмосковье (163). Выписаны 5 766 пациентов с COVID-19 (за все время — 826 935, большинство заразившихся), умерли 114 человек (17 528 за все время).