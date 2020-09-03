В России за сутки выявили 4995 пациентов с COVID-19

За последние сутки в России выявили 4995 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за пандемией. За все время в стране им заразились уже 1 009 995 человек.
Больше всего случаев зарегистрированы в Москве (690), Петербурге (191) и Подмосковье (163). Выписаны 5 766 пациентов с COVID-19 (за все время — 826 935, большинство заразившихся), умерли 114 человек (17 528 за все время).
По данным университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились уже 26 млн человек, 863 тыс. из них умерли, а вылечились больше половины (17,2 млн). Лидеры по числу заражений: США (более 6,1 млн), Бразилия (3,9 млн) и Индия (3,8 млн). Россия в этом антирейтинге находится на четвертом месте.