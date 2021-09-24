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Расселл Т. Дэвис вернется на пост шоураннера следующего сезона «Доктора Кто»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:36

Канал BBC объявил нового шоураннера сериала «Доктор Кто» — им станет Расселл Т. Дэвис, который вернул британское шоу на экраны в 2005 году. Он сменит сценариста Криса Чибнолла.

Вместе с Чибноллом, который очень рад возвращению коллеги, в следующем году уйдет и исполнительница главной роли Джоди Уиттакер. Дэвис же приступит к работе в юбилейном 2023 году, в котором проекту исполнится 60 лет.

После этого Дэвис останется на посту шоураннера. Дальнейшие детали пока не разгласили.

Расселл Т. Дэвис занимался девятым и десятым сезоном «Доктора Кто», пока не освободил место для Стивена Моффата в 2009 году. Уже в 2016 году шоураннером сериала стал Крис Чибнолл, создатель сериала «Убийство на пляже» («Broadchurch»).

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