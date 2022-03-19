ООН: военные действия на Украине «нарушают цепочки поставок и вызывают стремительный рост цен»

Вооруженный конфликт на территории Украины «нарушает цепочки поставок и вызывает стремительный рост цен на топливо, продукты питания и транспорт». Об этом написал в твиттере генсек ООН Антониу Гуттериш.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы», — заявил он.

Украина и Россия — крупные производители зерна и удобрений, однако их экспорт «находится под угрозой срыва», считают в Потсдамской институте. Нарушение поставок из‑за военных действий на территории Украины усугубляют гуманитарный кризис.

Исследователи предложили европейским правительствам предоставить средства Всемирной продовольственной программе для закупки зерна и сохранения открытой торговли. Это нужно для сохранения уровня соцобеспечения и запасов продовольственных банков.