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«Челси» объявил о продаже клуба бизнесмену Тодду Боули

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:35

Лондонский ФК «Челси» согласовал условия приобретения клуба консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули. Об этом сообщается на сайте ФК.

Помимо Боули, в этот консорциум входят американский бизнесмен Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

Новый владелец потратит 2,5 млрд фунтов на приобретение акций клуба. Эти средства поместят на замороженный банковский счет в Великобритании для того, чтобы полностью перечислить их на благотворительность.

Отмечается, что для перевода денег с замороженного счета потребуется разрешение правительства страны.

Также консорциум Боули вложит 1,75 млрд фунтов в развитие клуба. «Это будет включать в себя инвестиции в „Стэмфорд Бридж“, Академию, женскую команду и стадион „Кингсмидоу“, а также продолжение финансирования Фонда „Челси“», — сказано в заявлении ФК.

По данным «Челси», продажа клуба состоится в конце мая после получения всех необходимых разрешений.

2 марта Роман Абрамович принял решение продать футбольный клуб «Челси». «Так будет лучше для болельщиков, сотрудников, спонсоров и партнеров клуба. Знайте, что невероятно тяжелым решением для меня было расстаться с „Челси“ таким образом», — сказал он.

Тогда бизнесмен отметил, что будет создан специальный фонд, куда поступят средства от продажи клуба. Основными получателями средств из него Абрамович назвал жертв конфликта на территории Украины. Содержимое фонда будет отправлено на их срочные нужды, а также на восстановление в долгосрочной перспективе.

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