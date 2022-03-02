Роман Абрамович принял решение продать футбольный клуб «Челси». Его заявление появилось на сайте команды.

«Так будет лучше для болельщиков, сотрудников, спонсоров и партнеров клуба. Знайте, что невероятно тяжелым решением для меня было расстаться с „Челси“ таким образом», — добавил он.

Абрамович заявил, что будет создан специальный фонд, куда поступят средства от продажи клуба. Основными получателями средств из него Абрамович назвал жертв конфликта на территории Украины. Содержимое фонда будет отправлено на их срочные нужды, а также на восстановление в долгосрочной перспективе.

Предприниматель добавил: «Я надеюсь, что я смогу посетить „Стэмфорд Бридж“ в последний раз и попрощаться со всеми вами лично. Было большой привилегией быть частью „Челси“, и я горд за все наши совместные достижения. „Челси“ и его болельщики навсегда будут в моем сердце».

Абрамович управлял клубом на протяжении 19 лет. За это время «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, пять раз — обладателем Кубка Англии, трижды — обладателем Кубка английской лиги, дважды — суперкубка страны, дважды — победителем Лиги чемпионов, дважды — Лиги Европы. В 2021-м «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.