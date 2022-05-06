«Коммерсант»: владелец франшизы KFC и Pizza Hut не смог продать бизнес в России

Основанная в Польше ресторанная группа AmRest, под чьим управлением в России находятся 267 заведений KFC и Pizza Hut, не смогла продать их инвестиционному фонду «ВТБ Капитал», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщили, что AmRest и структура ВТБ договорились о сделке еще до начала «военной операции» России на территории Украины, однако в начале апреля Евросоюз ввел в отношении ВТБ блокирующие санкции — это стало причиной выхода AmRest из соглашения.

Сумма сделки не разглашается. Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров заявил «Коммерсанту», что бизнес AmRest в России в начале 2022 года мог стоить 5–6 млрд рублей, но сейчас эта сумма меньше на 30%, а с учетом рисков отзыва франшизы — на 50%.

Зарубежный холдинг ищет новых покупателей на российское подразделение, сообщил изданию источник в ресторанной сфере Санкт-Петербурга — ему поступило предложение о покупке.

9 марта в AmRest заявили, что начинают временную приостановку работы в России вслед за подобным шагом американской компании Yum! Brands (напрямую управляет порядка 70 заведений KFC и Pizza Hut). Рестораны AmRest в России все еще продолжают свою работу, отметил близкий к холдингу источник «Коммерсанта».