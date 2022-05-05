Экс-редакторы Doxa обвинили Владимира Метелкина в абьюзе. Редакция заявила, что была не в курсе

Угрозы в адрес коллег
Экс-редактор Doxa Арина Гундырева рассказала в твиттере об угрозах со стороны автора издания Владимира Метелкина. Он якобы обещал «********* [побить] ногами» ее и еще одну бывшую сотрудницу издания — Татьяну Колобакину.
Кроме того, Гундырева отметила, что с аналогичными угрозами столкнулся и еще один редактор. Им оказался SMM-менеджер издания Виктор Ершов. Он, как и Колобакина, подтвердил слова экс-коллеги.
Колобакина отметила, что Гундырева раскрыла только «часть того треша, что был». Девушка добавила, что «до сих пор в шоке», что Doxa никак не отреагировала на угрозы в адрес Ершова, которые прозвучали в общем чате сотрудников.
Она подчеркнула, что ей страшно рассказывать о своем конфликте с Метелкиным из‑за его «медийного веса». «Но и молчать нельзя. <…> Есть какие‑то вещи, которые не должны оправдываться — например, угрозы насилием в адрес коллег. Это не внутренние проблемы, если медиа ничего не делает с этим», — сказала она.
Реакция редакции Doxa
В редакции заявили, что ничего не знали об угрозах в адрес Гундыревой и Колобакиной, а агрессию в отношении Ершова осудили — за свои слова, как утверждают в Doxa, Метелкин извинился. Редактор также пообещал работать со вспышками гнева со специалистом.
По словам коллег, «редакция предложила временно отстранить Володю от работы в журнале на усмотрение пострадавшего редактора», после чего Метелкин якобы сам «отстранил себя от должности, которую занимал в журнале».
С 4 марта он, как и другие трое арестованных журналистов Doxa, приостановил работу в журнале «из‑за дополнительных рисков для безопасности». После этого Метелкин однажды выступил в качестве гостевого редактора рассылки, сказали в редакции.
Колобакина назвала заявление Doxa «враньем». Ее поддержал Ершов. «По моей информации, Володя Метелкин продолжает работать в редакции, он не прекращал и не выходил из чатов до решения по его угрозам коллеге», — написала Колобакина.
Она отметила, что редакция действительно проводила медиации якобы для разрешения конфликтов в команде. Но они не дали результата, что подтвердили в Doxa. «На второй [медиации] мне сказали заткнуться, потому что (это цитата!) „Таня слишком много говорит“», — пояснила Колобакина.
Гундырева также рассказала об одной из медиаций. «На ней Володя Метелкин просто передразнил меня, когда я была в максимально уязвимом состоянии и рассказывала про свои чувства. Он передразнил и ушел с медиации», — заявила девушка.
В редакции признали, что Метелкин действительно передразнил коллегу. «Это поведение было осуждено редакцией, Володя извинился. После этого редакция предприняла еще несколько попыток предложить медиацию конфликта <…>, но, к сожалению, экс-редакторки не захотели продолжать коммуникацию», — сказали в Doxa.
Заявление Владимира Метелкина
Сам Метелкин заявил, что не угрожал Колобакиной и Гундыревой напрямую, а лишь написал «эмоциональное сообщение» одной из коллег. «Не помню, что я сказал буквально, но по смыслу „я им дам ***** [побью]“ (Арине и Тане)», — пояснил он.
Конфликт с Ершовым он объяснил несогласием с риторикой, используемой для освещения «спецоперации» на территории Украины. По словам Метелкина, коллега выбирал понятия и информацию из украинских медиа, «что, как уже было очевидно, через пару дней могло стать поводом для возбуждения уголовных дел».
Метелкин пояснил, что тогда ему казалось, что «вспышка агрессии», с которой у него, по его же словам, «однозначно есть проблемы», помогла обезопасить его. Свои высказывания журналист назвал «недопустимыми» и отравляющими атмосферу в редакции. «Я неоднократно приносил и еще раз приношу редакции извинения», — написал он.
«Володя, ты несколько раз заявил, что ни за что не извинишься перед нами с Ариной. А когда Арина недавно все опубличила в ответ на мое спокойное сообщение про то, что нам было достаточно извинений, ты ответил: „За что, за то, что вы меня травили?“» — отреагировала на слова Метелкина Татьяна Колобакина.
Гундырева также заявила, что Метелкин отказывался извиняться перед коллегами в ходе медиаций. Она добавила, что узнала о еще двух девушках, которые столкнулись с агрессивным и абьюзивным поведением Метелкина — уже вне работы. Одна из них была партнершей журналиста, другая — его знакомой.