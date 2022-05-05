Wolf Alice анонсировали выход мини-альбома «Blue Lullaby» и опубликовали первый трек с него

Британская рок-группа Wolf Alice анонсировала новый мини-альбом «Blue Lullaby» — он будет состоять из переработанных под колыбельные треков с пластинки 2021 года «Blue Weekend». Об этом сообщает NME.
Первая композиция с предстоящего релиза уже в сети — это версия «The Last Man on Earth», главного сингла с пластинки.
Выход мини-альбома запланирован на 24 июня. Кроме опубликованной песни, в него войдут новые версии «No Hard Feelings», «Lipstick on the Glass» и «How Can I Make It OK?».
«„Blue Weekend“ — наглядный пример того, как звучит группа, превращающаяся из перспективной в большую», — писал на «Афише Daily» Сергей Степанов в июне 2021-го. Предлагаем перечитать его рецензию.