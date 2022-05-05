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Команда Соловьева создала чат-бот для жалоб на уральцев, занимающихся «антироссийской деятельностью»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:55

Команда телеведущего Владимира Соловьева создала чат-бот в телеграме, через который можно отправить донос на жителей Урала, занимающихся якобы «антироссийской деятельностью». На это обратило внимание екатеринбургское издание It’s My City.

Ссылка на чат-бот распространяется в телеграм-канале «УралLive», который входит в сетку каналов и передач Соловьева и его сторонников. Под постами канала с 4 мая стали предлагать подписчикам сообщать об «антироссийской деятельности» на Урале.

Одним из первых, на кого донесли подписчики канала, стал екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин. В своем инстаграме* он запустил опрос — стоит ли плюнуть в коктейль посетителю с буквой Z на футболке.

В комментарии Ura.ru Кексин сказал, что пошутил и выступает против конфликтов из‑за Z-символики. Он переживает, что подобная символика может стать поводом для драки в заведении.

It’s My City связывает появление чат-бота с продолжающимся конфликтом Соловьева с частью екатеринбургского общества. В конце апреля телеведущий во время беседы с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым заявил, что в Екатеринбурге центр «мерзотной либероты, которая породила многих подонков».

В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева «следить за языком» и выразил надежду, что ведущий сделал такое заявление «вгорячах и необдуманно». Соловьев после этого перешел на блатной жаргон: «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? Это что сейчас было — следить за языком? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? Уралмашевское прошлое сказывается?»

В конфликт вмешался шансонье Александр Новиков, который заявил Соловьеву: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало».

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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