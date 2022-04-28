Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Куйвашев призвал его «следить за языком»

Владимир Соловьев раскритиковал жителей Екатеринбурга в выпуске программы «Полный контакт». Во время беседы с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым телеведущий заявил, что, с одной стороны, на Урале есть «блестящие воины», которые участвуют в «военной операции» на Украине.

«С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Начиная от [Леонида] Волкова*, заканчивая разными неонацистами», — заявил он. Якушев с Соловьевым согласился, но добавил, что власти работают над патриотическим воспитанием.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возмутился словами телеведущего. Он записал видеообращение, в котором призвал Соловьева «следить за языком» и выразил надежду, что ведущий сделал такое заявление «вгорячах и необдуманно».

Глава региона сказал, что гордится Екатеринбургом и его жителями: «свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить», которые «по-настоящему, а не напоказ любят свой город и свою страну». По мнению Куйвашева, теперь количество слушателей Соловьева из Екатеринбурга сильно уменьшится.

Телеведущий ответил губернатору в очередном выпуске «Соловьев Live». «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? Это что сейчас было — следить за языком? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? Уралмашевское прошлое сказывается? Может, еще Куйвашеву присоединиться к тем, кто пытался меня грохнуть?» — сказал Соловьев.

* Леонид Волков признан Минюстом физлицом — иностранным агентом.