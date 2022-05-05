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Трафик в онлайн-магазинах российских брендов вырос после ухода западных

Семён Гудошников
Сегодня в 13:47

Трафик в онлайн-магазинах российских брендов вырос в марте на 23% относительно февраля, а в апреле — на 17% относительно того же февраля. Об этом говорится в исследовании «Мегафона», результатами которого его пресс-служба поделилась с «Афишей Daily».

Трафик с мобильных устройств увеличился еще больше — на 55% к апрелю, если сравнивать с февральскими показателями.

Наибольший рост зафиксирован в крупных городах с населением более миллиона человек: Красноярск (+61%), Самара (+58%), Волгоград (+57%), Петербург (+54%), Москва (+52%).

Время средней сессии на сайтах российских брендов росло из месяца в месяц и в апреле составило 16 минут. Более активно онлайн-магазины посещали женщины — на их долю пришлось 82% от общего числа пользователей.

После начала российской «военной операции» на Украине западные бренды стали массово покидать рынок РФ. Закрылись в том числе магазины H&M, Zara и Uniqlo. «Афиша Daily» делала большую подборку российских модных магазинов.

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