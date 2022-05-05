Акционеры подали в суд на Netflix за то, что сервис вовремя не сообщил им о снижении подписчиков

Акционеры Netflix подали в суд на стриминг. Они требуют компенсации за то, что сервис вовремя не уведомил их о снижении роста подписчиков. Об этом сообщают Reuters и Axios.

Иск подал техасский инвестиционный фонд. Ответчиками по делу указаны руководители Netflix Рид Хастингс и Тед Сарандос и финансовый директор Спенсер Нейман.

Акционеры утверждают, что из‑за нераскрытия такой информации они «понесли значительные убытки и ущерб». Они требуют возместить убытки с октября 2021 года по апрель 2022-го.

Axois при этом отмечает, что в январе Netflix прогнозировал замедление роста подписчиков в первом квартале 2022 года.

В апреле Netflix заявил о потере 200 тыс. подписчиков в период с января по март — это первое за всю историю сервиса снижение числа подписчиков. Тогда акции Netflix упали на 25,7%.