Вооруженные силы России откроют гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с «Азовстали»

Вооруженные силы России откроют гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с мариупольского завода «Азовсталь». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на координационный штаб по гуманитарному реагированию.

Гумкоридор будет открыт 5, 6 и 7 мая. На время эвакуации российские военные согласились временно прекратить огонь. С 8:00 до 18:00 в эти три дня войска России и ДНР «в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия», — сказали в штабе.

Военные подразделения на указанное время будут отведены «на безопасное расстояние», добавили в заявлении. Мирные граждане смогут выйти по гумкоридору как на территорию России, так и в подконтрольные украинским властям районы.

Ранее с территории «Азовстали» в условиях режима тишины уже вывезти несколько сотен граждан, отметили в РИА «Новости». Миссия ООН и Международного комитета Красного креста эвакуировала 101 человека.