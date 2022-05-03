ООН эвакуировала с «Азовстали» и других районов Мариуполя 101 человека

101 мирный житель эвакуирован с «Азовстали» и других районов Мариуполя в ходе операции, проводившейся ООН и Международным комитетом Красного креста. Об этом заявила координатор ООН на Украине Оснат Лубрани.

«Благодаря проведенной эвакуации 101 человек — женщины, дети и пожилые люди — смогли в итоге покинуть бункеры под сталелитейным заводом „Азовсталь“ и увидеть после двух месяцев дневной свет», — цитирует ее слова ТАСС.

В поселке Мангуш к эвакуирующимся присоединились еще 58 человек, которые хотели покинуть район. «Сегодня мы сопровождали 127 человек до Запорожья, находящегося примерно в 230 км от Мариуполя», — сказала Лубрани, ответив, что некоторые из эвакуированных решили не следовать до Запорожья с транспортной колонной.

Координатор ООН встревожена тем, что на «Азовстали» могут оставаться еще много гражданских лиц. Он сказала, что ООН вместе с МККК готовы вернуться на территорию завода, чтобы их эвакуировать. Аналогичные действия, по словам Лубрани, они готовы предпринять и «во всех других районах».

Владимир Путин согласился на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации мирных граждан с «Азовстали» после встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Москве 26 апреля. Тогда же генеральный секретарь заявил, что ООН готова стать гарантом при эвакуации людей из Мариуполя.