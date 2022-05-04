В Fortnite воссоздадут Каннский кинофестиваль

В онлайн-игре Fortnite будет воссоздан Каннский кинофестиваль. Расширение получит название Brut.Cannes, пишет Variety.

Игроки смогут увидеть Канны глазами трех персонажей: журналиста, который возьмет интервью и подготовит материал, актера, который посетит прослушивание у известного режиссера и пройдет по красной дорожке, а также режиссера, которому нужно будет найти спрятанные по всему городу страницы для сценария, отправить их продюсеру, собрать команду и успеть на премьеру собственного фильма.

Будут и дополнительные квесты, которые охватят такие темы, как изменение климата и проблемы, связанные с инклюзивностью и разнообразием в киноиндустрии.

У каждого персонажа будет своя сюжетная линия и несколько квестов, которые позволят игрокам прогуляться по набережной Круазет с друзьями, открыть для себя Дворец фестивалей, попозировать для фотографий на красной ковровой дорожке, подняться по знаменитым ступеням и открыть секретные локации.