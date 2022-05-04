Александра Невзорова* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова*. Об этом сообщает ТАСС.

Карточка с его именем появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. Отмечается, что журналиста разыскивают по статье Уголовного кодекса.

Ранее СК возбудил уголовное дело против Невзорова по новой статье о фейках про Вооруженные силы России.

По данным следствия, 9 марта Невзоров на своей странице в инстаграме** и на канале в ютьюбе опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».

* Признан иноагентом.

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