Александра Невзорова* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова*. Об этом сообщает ТАСС.
Карточка с его именем появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. Отмечается, что журналиста разыскивают по статье Уголовного кодекса.
Ранее СК возбудил уголовное дело против Невзорова по новой статье о фейках про Вооруженные силы России.
По данным следствия, 9 марта Невзоров на своей странице в инстаграме** и на канале в ютьюбе опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».
* Признан иноагентом.
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