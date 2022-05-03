Россияне не смогут голосовать за участников «Евровидения»

Россияне не смогут проголосовать за участников конкурса «Евровидение», так как Россия в мероприятии не участвует. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного продюсера Клаудио Фазуло.

Он отметил, что голосование возможно лишь в тех странах, представители которых участвуют в песенном конкурсе.

«Евровидение» пройдет в Турине с 10 по 14 мая. В нем примут участие 40 стран.

Российских артистов отстранили от участия в конкурсе из‑за «беспрецедентного кризиса на Украине».

Организаторы заявили, что «Евровидение» «защищает принципы культурного соревнования, которое продвигает международный обмен и взаимопонимание, объединяет публику, поддерживает разнообразие через музыку и соединяет Европу на сцене».