Variety: нового Джеймса Бонда мог бы сыграть Джейкоб Элорди из «Эйфории»

Variety поговорил с продюсером франшизы о британском супершпионе Барбарой Брокколи о том, кто бы мог сыграть нового Джеймса Бонда и когда прозвучит имя этого актера. Она сказала, что это непростое решение, которое принимается не сразу.

Вокруг того, кто бы мог Дэниела Крейга, давно ходят слухи. Так, фанаты франшизы видят в образе агента 007 Идриса Эльбу, Тома Харди и Генри Кэвилла. Эльба, в частности, был фаворитом на эту роль, и долгое время они предполагали, что в конечном итоге актер станет первым темнокожим Джеймсом Бондом. К тому же Брокколи называла Эльбу великолепным актером и сказала, что он будет участвовать в переговорах, когда придет время заменить Крейга.

Издание пишет, что к неофициальному списку претендентов присоединился 24-летний Джейкоб Элорди, известный по сериалу «Эйфория», и теперь о нем тоже говорят в контексте нового Бонда.

«Это важное решение, это не просто выбор актера на роль. Речь идет о полном переосмыслении того, куда мы движемся», — объяснила Брокколи, почему так важно выбрать подходящего исполнителя культовой роли.

«Афиша Daily» составила свой список идеальных кандидатов на роль агента 007. Туда тоже попали Эльба, Харди и Кэвилл, а еще Джеймс Нортон, Роберт Паттинсон и Риз Ахмед. Сделать ставку и выбрать своего фаворита можно здесь.