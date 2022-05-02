СК возбудил уголовное дело из‑за подрыва моста в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва железнодорожного моста в Курской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 1 мая на конструкциях железнодорожного моста было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло частичное обрушение моста.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК (террористический акт). Сейчас СК ищет причастных к подрыву, а также устанавливает мощность и тип взрывного устройства.

1 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о частичном обрушении конструкции моста, расположенного на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый бор. По этой ветке передвигались товарные составы.

Причин обрушения моста Старовойт не назвал. Жители Суджи в соцсетях писали, что слышали ночью «хлопок», от которого задрожали стекла. Один пользователь заявил, что видел как после «хлопка» пролетел самолет.