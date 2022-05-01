Курский губернатор сообщил о «частичном обрушении» моста. Жители ночью слышали «хлопки»

В Курской области, недалеко от границы с Украиной, «было обнаружено частичное обрушение конструкций моста». Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Мост находится на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор. По словам губернатора, ветка использовалась для передвижения товарных составов. Старовойт отмечает, что пострадавших нет, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

Причин частичного обрушения моста чиновник не назвал. Он заявил, что их должны установить спецслужбы, которые работают на месте ЧП.

В соцсетях жители Суджи писали, что слышали ночью «хлопок», от которого задрожали стекла. Один из пользователей рассказал, что после «хлопка» пролетел самолет.