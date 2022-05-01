Руководители киносетей рассказали о нехватке фильмов и возможном закрытии половины кинозалов

После ухода из России крупнейших зарубежных компаний у российских кинотеатров заметно упала выручка, а новых отечественных фильмов не хватает, чтобы перекрыть объем требуемых к прокату картин. Об этом руководители нескольких российских киносетей рассказали «Интерфаксу».

«Если смотреть разницу между февралем и мартом 2022-го, когда из кинотеатров ушли большие американские проекты, падение [выручки] составило до 50% в Москве и до 85% в зависимости от региона. И наш запас прочности и так сильно истощен из‑за ковида», — отметил президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.

Гендиректор объединенной киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин сказал, что у них выручка упала примерно в четыре раза — так же, как и в среднем во всей индустрии. Если ничего не изменится, половина кинозалов будет закрыта, предупреждает он. И Васясин, и Зинякова уверены: за счет российского контента выйти на прежние показатели невозможно.

В дальнейшем, по мнению экспертов, ситуация также будет сложной. «Летние месяцы — традиционно не российские месяцы, потому что всегда российские дистрибьюторы искали лучшее время для выхода картин. Это новый год, конец года, начиная с октября, начало года (январь и праздники), а летом обычно ничего, спасал Голливуд. Сейчас Голливуд не предвидится», — отметил глава объединенной киносети.

В сети кинотеатров «Люксор» заявили, что из‑за ухода голливудского кино и перезапуска российского у зрителей сформировалось мнение, что в кинотеатрах нечего смотреть. «На самом деле все совсем не так. Иностранного кино по-прежнему 70%, еженедельно выходит 5–7 новинок разных жанров»», — подчеркнули там.

Говоря о расширении контента за счет новинок из Индии, Васясин отметил, что это не массовый, а нишевый продукт, который «не спасает ситуацию». По его мнению, для дальнейшей работы кинотеатров, в краткосрочной перспективе, необходима прямая субсидия от государства. В среднесрочной — увеличение количества фильмов, выходящих в прокат, снижение издержек и система мотивации для кинопроизводителей, которая позволит следить, чтобы выделенные средства шли на создание хороших фильмов.

В долгосрочной перспективе, считает гендиректор объединенной киносети, нужно позволить зарубежным компаниям, которые приняли решение временно приостановить прокат своих картин в России, вернуться, а также не устанавливать квоты на показ зарубежных картин, по примеру Китая.

Ранее в Ассоциации владельцев кинотеатров заявили, что падение показателей марта 2022-го к аналогичному месяцу прошлого года составило 44% по сборам и 49% по зрителям, а к марту 2019-го — 54% и 59% соответственно. Там спрогнозировали закрытие половины кинозалов в РФ в ближайшие два месяца.