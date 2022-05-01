Директор новосибирского колледжа отказался наказывать студентов, задержанных на митингах

Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов сказал, что не будет наказывать студентов, задержанных на акциях против «спецоперации». На его пост в фейсбуке* обратила внимание «Тайга.инфо».

По словам Чернышова, из МВД в колледж прислали письма «о том, какие у нас нехорошие студенты». Речь о четырех учащихся, которые в начале марта были привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге и дискредитацию российской армии. Полицейские потребовали провести воспитательную работу, повысить уровень патриотизма и впредь не допускать незаконных действий.

«Требуют, знаете ли, невозможного. Потому что когда активные и умные молодые люди выходят на улицу с гуманистическими лозунгами, а в ответ на это те, кто по идее должен защищать их от преступников, сажает их в автозак, — то тут можно сколько угодно воспитывать патриотизм. Но парни в черных красках все уже сделали за нас. Сформировали, так сказать, гражданскую позицию», — написал директор колледжа.

«Ладно наши студенты знают, что мы, конечно, от такого их предостерегаем, но никаких репрессий за это не учиняем. Но мы же знаем, что в 95 процентах случаев подобные письма в колледжи и вузы заканчиваются всеми карами небесными, вплоть до отчисления. Это, в некотором смысле, тоже сформирует у отчисленных очень четкую гражданскую позицию, всем понятно какую», — добавил он.

Чернышов предложил составить список студентов, «которых отчислили по беспределу», чтобы, «когда это все закончится», они имели приоритетное право на восстановление. «И главное. Дорогие родители, будьте на стороне своих детей. Статьи приходят и уходят, а дети остаются. И они, конечно, будут лучше, чем мы. И точно лучше, чем те, кто их сейчас наказывает», — заключил он.

Ранее студентов, задержанных на антивоенных акциях, решили не отчислять в СПбГУ. Там ограничились дисциплинарным взысканием в виде выговора.

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