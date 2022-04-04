В СПбГУ не будут отчислять 20 студентов, задержанных на антивоенных акциях

Комиссия Санкт-Петербургского государственного университета решила не отчислять 20 студентов, задержанных на антивоенных акциях протеста. Об этом говорится на сайте вуза.

Члены комиссии провели встречи, на которых 18 студентов заявили, что были задержаны на акциях случайно. Еще двое сказали, что решили выйти на митинг из‑за личных переживаний — у них есть друзья и родственники на Украине.

Изучив личные дела студентов, комиссия выяснила, что раньше у вуза к ним не было претензий. «В отношении таких обучающихся комиссия будет рекомендовать применение дисциплинарного взыскания в виде выговора», — заявили в вузе.

Как отмечает «Ротонда», всего объяснительные по поводу задержаний на акциях СПбГУ запросило у сорока студентов. Будет ли университет применять такую же практику ко второй половине учащихся, неясно.

9 марта «Коммерсант» написал, что СПбГУ подготовил приказы об отчислении 13 студентов, которые были задержаны на акциях против «военной спецоперации». В середине марта стало известно, что вуз отозвал два приказа об отчислении.