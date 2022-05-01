МЧС: Россия выплатила украинским пенсионерам и бюджетникам более 70 млн рублей

Россия выплатила украинским пенсионерам и бюджетникам более 70 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. По 10 тыс. рублей получили свыше 7000 человек.

Деньги полагаются пенсионерам, работникам бюджетной сферы и гражданам преклонного возраста, выплаты которым производятся на дому. МЧС начало делать выплаты украинцам в мобильных пунктах на территориях под контролем российских военных в конце марта. За месяц работы принято более 7400 заявлений, добавили в ведомстве.

Украина разово выплачивает жителям, потерявшим работу из‑за боевых действий, 6500 гривен (15 340 р.). По данным на 22 марта, которыми поделился в своем телеграм-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль, финансовую помощь получили более 480,5 тыс. украинцев, а заявку отправили 3,2 млн человек. На эту программу выделено около 25 млрд гривен.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны из Донбасса и «освобожденных территорий Украины» ко Дню Победы. Их размер составляет 10 тыс. рублей.