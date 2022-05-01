Дмитрий Медведев выложил беззвучное поздравление с 1 Мая. Это лучше увидеть самим

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выложил в своем телеграм-канале видео, в котором поздравил россиян с 1 Мая и наступающим Днем Победы. На протяжении минуты он ничего не говорит.

Вместо традиционного устного поздравления Медведев решил написать его маркером на доске: «С 1 Мая и приближающимся Днем Победы!» — а в конце он рисует большую Z. После этого он смотрит в камеру — и видео кончается.