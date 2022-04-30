Глава Курской области сообщил об очередном обстреле погранпункта на границе с Украиной

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле минометами со стороны Украины пограничного пункта. Пост выложен в его телеграм-канале.

Удары произошли по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе около 15.30. По словам Старовойта, пограничники и военные открыли ответный огонь и подавили огневую точку, разрушений и жертв нет.

Накануне этот же погранпункт подвергся минометному обстрелу, обошлось без пострадавших и ущерба инфраструктуре. Ранее обстреливали погранпункты и в других приграничных с Украиной районах области — Глушковском, Кореневском и Суджанском.

До 11 мая в регионе действует желтый уровень террористической опасности из‑за «возможных провокаций со стороны украинских националистов». Всего уровней три: повышенный — синий, высокий — желтый и критический — красный.