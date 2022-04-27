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В центре Петербурга появилась инсталляция, посвященная ушедшим из России компаниям

Виктория Шанина
Сегодня в 15:55

На Малой Конюшенной улице Петербурга появилась большая цветная надпись «Zamestim», каждая буква которой выполнена в стилистике зарубежной компании, покинувшей российский рынок. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

Что именно символизирует инсталляция, до конца неясно. На ней изображены логотипы Zara, adidas, McDonald’s, Epson, Škoda, TotalEnergies, IKEA и Milky Way, а также первые буквы названий брендов.

© fontanka.ru

Авторы арт-объекта также неизвестны. Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга пока не дала свой комментарий.

После начала «военной спецоперации» на территории Украины деятельность в России приостановили многие международные компании. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, Jysk, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo. Всего более 750 организаций.

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