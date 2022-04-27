В центре Петербурга появилась инсталляция, посвященная ушедшим из России компаниям

На Малой Конюшенной улице Петербурга появилась большая цветная надпись «Zamestim», каждая буква которой выполнена в стилистике зарубежной компании, покинувшей российский рынок. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

Что именно символизирует инсталляция, до конца неясно. На ней изображены логотипы Zara, adidas, McDonald’s, Epson, Škoda, TotalEnergies, IKEA и Milky Way, а также первые буквы названий брендов.