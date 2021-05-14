Disney выпустит анимационный сериал «Что, если?» об альтернативных героях Marvel

Disney выпустит анимационный сериал «Что, если?», посвященный альтернативным историям супергероев Marvel. Об этом сообщили сначала Entertainment Weekly, а затем IGN со ссылкой на кинокомпанию.

Шоу выйдет в августе 2021 года. В нем покажут, какой бы могла быть вселенная Marvel, если бы судьба героев сложилась иначе. Например, зрители увидят зомби-версию Капитана Америка, подругу Пегги Картер со суперспособностями и ставшего Звездным лордом Т’Чаллу.