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Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 7 мая

Семён Гудошников
Сегодня в 9:13

Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России — на этот раз до 7 мая, сообщает ТАСС.

Запрещены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Пассажиров рекомендовано перевозить по альтернативным маршрутам — через аэровокзалы Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация напомнила, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует узнавать на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Впервые ведомство запретило полеты в ряд южных городов 24 февраля, в день начала российской «военной спецоперации» на Украине. Тогда ограничение было установлено до 2 марта, после этого оно продлялось 11 раз.

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