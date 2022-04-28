Потери «Макдоналдса» из‑за остановки работы в России и на Украине составили 127 млн долларов

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» понесла убытки в размере 127 млн долларов после остановки работы в России и на Украине. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на финансовый отчет компании.

27 млн долларов корпорация потратила на оплату аренды, выплаты зарплат и расчеты с поставщиками. 100 млн долларов были списаны в виде запасов — они, как предполагает «Макдоналдс», испортятся вследствие временного закрытия точек общепита.

Общая выручка компании выросла на 11% — до 5,67 млрд долларов. Прогноз по этому показателю составлял 5,59 млрд долларов.

9 марта «Макдоналдс» сообщил, что закроет все 850 ресторанов в России, но продолжит выплачивать зарплату сотрудникам — их около 60 тыс. Контракты с арендодателями компания пока не разрывает. Руководство сети оценило убытки от временного закрытия заведений в 50 млн долларов в месяц.