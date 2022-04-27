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Мундепа Алексея Горинова арестовали на два месяца по делу о фейках о ВС

Виктория Шанина
Сегодня в 21:03

Пресненский районный суд арестовал на два месяца депутата муниципального округа Красносельский Алексея Горинова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мундеп округа Илья Яшин.

Горинов арестован по делу о распространении «заведомо ложной информации» о действиях российской армии на Украине. Вторым фигурантом дела стала глава округа Елена Котеночкина, она находится за границей.

Накануне, 27 апреля, стало известно, что следственный комитет возбудил против Горинова и Котеночкиной уголовное дело по статье 207.3 УК. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

В здании Совета депутатов Красносельского округа, а также дома у Алексея Горинова, прошли обыски. По предположению Яшина, это связано с антивоенными высказываниями муниципальных депутатов на последних заседаниях.

Также Илья Яшин отмечает, что дело «возбуждено по доносу двух депутатов Госдумы» — Олега Леонова от фракции «Новые люди» и Александра Хинштейна от «Единой России».

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