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СК возбудил уголовное дело о фейках против депутатов Красносельского округа

Виктория Шанина
Сегодня в 13:55

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы муниципального округа Красносельский Елены Котеночкиной и депутата Алексея Горинова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил муниципальный депутат округа Илья Яшин.

Котеночкину и Горинова обвиняют в распространении фейков о ВС России по статье 207.3 УК, им может грозить до 10 лет тюрьмы. В здании Совета депутатов Красносельского округа прошел обыск.

«В нашем совете депутатов выломали двери кабинетов и изъяли всю технику», — написал мундеп.

Помимо здания Совета депутатов, обыски прошли дома у Горинова. Его забрали на допрос, с ним работает адвокат.

Илье Яшину также предложили добровольно явиться на допрос к следователю. Он приедет в СК в 15.00 со своим адвокатом Светланой Давыдовой.

Как отмечает Яшин, дело «возбуждено по доносу двух депутатов Госдумы» — Олега Леонова от фракции «Новые люди» и Александра Хинштейна от «Единой России».

По предположению депутата, обыски связаны с антивоенными высказываниями муниципальных депутатов на последних заседаниях.

«Мне известно, что в прокуратуру против нас было направлено сразу несколько доносов — в том числе от имени депутатов Госдумы Хинштейна и Леонова, а также от имени редакции „Момент истины“. Так что мы к подобному развитию событий были готовы», — написал Илья Яшин.

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