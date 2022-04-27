В Израиле отменили парад Победы 9 Мая

В этом году в Израиле не состоится официальный парад ветеранов в День Победы 9 Мая. Об этом на своей странице в Facebook* сообщила министр алии и интеграции страны Пнина Тамано-Шата.

Она отметила, что ей известно о «существующей деликатной ситуации». На традиционной церемонии на горе Герцля в 2022 году будет уделено больше внимания вкладу евреев-ветеранов в победу над нацистской Германией.

По словам Тамано-Шаты, решение об отмене парада принималось совместно с израильскими организациями ветеранов Второй мировой войны.

В России, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, парад 9 Мая пройдет в обычном режиме.

* Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.