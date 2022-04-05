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Как пройдет День Победы и состоится ли встреча Зеленского и Путина: главное из брифинга Пескова

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:23

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел очередную пресс-конференцию с журналистами. Выбрали главное из его ответов.

О случившемся в Буче. «Обращаем внимание на постоянно продолжающиеся противоречия в рядах американцев, когда президент называет что‑то военным преступлением, а Пентагон делает заявление о том, что не располагает точными данными, которые позволили бы прийти к такому выводу. Просто фиксируем эти факты».

Песков предложил «подумать, насколько возможно сейчас действительно беспристрастное расследование, нейтральное и неангажированное».

«Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных, они не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу, ни что иное — трагическое шоу», — добавил он и отметил «достаточно системное изложение» российской позиции постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

О встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. «Здесь для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента. Но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа».

О высылке российских дипломатов из стран Европы. «Сужение возможностей для осуществления дипломатического общения, дипломатической работы в таких беспрецедентно сложных и кризисных условиях, это недальновидный шаг».

О том, как пройдет парад 9 Мая и будут ли участвовать в нем подразделения ЛНР и ДНР. «Мы будем праздновать его так, как мы делаем это всегда, это самый святой праздник у нас. В нашей стране он был и останется святым праздником для всех россиян. <…> Я пока не располагаю информацией о составе участников парада, этот состав определяет Министерство обороны».

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