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В Кремле и Совфеде заявили, что не обсуждают отмену или перенос прямых выборов губернаторов

Семён Гудошников
Сегодня в 12:43

Вопрос об отмене или переносе прямых выборов губернаторов в Кремле не обсуждается. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, данный вопрос не обсуждается и в парламенте.

«То, что звучит в СМИ, — это слухи. Когда это будет официально обсуждать парламент, когда будут внесены законопроекты, если они будут внесены кем‑то, тогда мы начнем формулировать свою позицию. По каждому слуху, который циркулирует в СМИ, достаточно странно давать комментарии», — цитирует его слова ТАСС.

Накануне РБК и «Коммерсант» со ссылкой на источники написали, что на заседании Совета законодателей 27 апреля с участием Владимира Путина может быть рассмотрена отмена прямых выборов глав регионов России. По их данным, речь могла пойти об отмене прямых выборов губернаторов только в этом году.

«Коммерсант» отметил, что несколько глав регионов еще в марте просили Кремль рассмотреть сценарий, при котором избрание их на должность проходило бы через законодательные собрания.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил РИА «Новости», что не слышал официальных сообщений по этой теме. Он выступает за прямые выборы и считает их «наивысшей легитимностью власти». Тем временем лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на заседании совета по делам ветеранов сказал, что «сейчас не время для выборов».

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