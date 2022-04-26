СМИ: в России могут рассмотреть отмену прямых выборов губернаторов

На заседании Совета законодателей 27 апреля с участием Владимира Путина может быть рассмотрена отмена прямых выборов глав регионов России. Об этом пишут «Коммерсант» и РБК со ссылкой на источники.

На заседании власти обсудят, в каком формате должны проходить в 2022 году выборы в единый день голосования, и стоит ли их проводить вообще. Отмечается, что речь может пойти об отмене прямых выборов всех губернаторов только в этом году.

Официальных заявлений о проведении выборов губернаторов пока не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ.

«Мы не можем сказать, будет ли такой вопрос обсуждаться 27 апреля», — сказал он «Коммерсанту».

Как отмечает издание, несколько глав регионов еще в марте просили Кремль рассмотреть сценарий, при котором избрание их на должность проходило бы через законодательные собрания.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил РИА «Новости», что не слышал официальных сообщений по этой теме. Он выступает за прямые выборы и называет их «наивысшей легитимностью власти».