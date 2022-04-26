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Суд оштрафовал Meta* на 4 млн рублей за неудаление постов с ЛГБТ-пропагандой

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:20

Суд оштрафовал на 4 млн компанию Meta* за отказ удалять запрещенный контент. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компанию привлекли к ответственности за то, что в ее социальных сетях публиковались материалы со ссылками на правозащитный проект «ОВД-Инфо»**. Некоторые из ссылок вели на ЛГБТ-манифест.

В суде уточнили, что еще в декабре 2021 года прокуратура обязала Meta Platforms ограничить на территории России доступ к нескольким постам в Instagram*** и Facebook*** с пропагандой ЛГБТ- сообщества. Кроме того, Роскомнадзор требовал удалить в социальных сетях посты, оскорбляющие российскую власть, президента и флаг.

25 декабря 2021 года РКН заблокировал сайт «ОВД-Инфо», объяснив ограничения пропагандой терроризма и экстремизма. Администрациям соцсетей разослали уведомления с требованием удалить аккаунты проекты.

*Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

**«ОВД-Инфо» — правозащитный медиапроект, внесенный Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

***Instagram и Facebook запрещены на территории Российской Федерации.

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