В России выявили 7 107 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 7 107 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 544 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 467. За ним следуют Москва, Воронежская, Свердловская, Челябинская и Нижегородская области.