В России выявили 7 107 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 7 107 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 544 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 467. За ним следуют Москва, Воронежская, Свердловская, Челябинская и Нижегородская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 151 895. За сутки умерли 176 человек, за весь период — 375 237. Выздоровели 11899 пациентов, за все время — 17 495 382. Число госпитализаций за сутки составило 3161.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 510,1 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,7 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,3 млн), Франция (28,3 млн), Германия (24,2 млн) и Великобритания (22 млн).