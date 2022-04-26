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В России выявили 7 107 новых случаев COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:09

За последние сутки в России выявили 7 107 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 544 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 467. За ним следуют Москва, Воронежская, Свердловская, Челябинская и Нижегородская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 151 895. За сутки умерли 176 человек, за весь период — 375 237. Выздоровели 11899 пациентов, за все время — 17 495 382. Число госпитализаций за сутки составило 3161.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 510,1 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,7 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,3 млн), Франция (28,3 млн), Германия (24,2 млн) и Великобритания (22 млн).

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