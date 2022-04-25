В России выявили менее 8000 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 7651 случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 795 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 543. За ним следуют Москва, Воронежская и Волгоградская области, Татарстан, Саратовская и Московская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 144 788. За сутки умерли 159 человек, за весь период — 375 061. Выздоровели 8855 пациентов, за все время — 17 483 483. Число госпитализаций за сутки составило 1112.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 509,6 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,6 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,3 млн), Франция (28,3 млн), Германия (24,1 млн) и Великобритания (21,9 млн).