В России выявили менее 8000 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 7651 случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 795 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 543. За ним следуют Москва, Воронежская и Волгоградская области, Татарстан, Саратовская и Московская области.