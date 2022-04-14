Илон Маск предложил Twitter купить компанию за 40 млрд долларов

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск предложил Twitter выкупить все акции компании за 43 млрд долларов и стать ее полноправным владельцем. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, которые бизнесмен подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В своем заявлении Маск указал, что у Twitter есть экстраординарный потенциал и он — именно тот человек, который сможет его правильно раскрыть. По его словам, 43 млрд долларов — это «лучшее и окончательное» предложение.

На момент публикации заметки Bloomberg акции Twitter стоили 45,85 доллара за штуку. Общая капитализация компании при таких расценках составляла 36,71 млрд долларов. Илон Маск же предложил 54,20 доллара за одну акцию. После предложения Маска акции подорожали на 18%.

В своем письме для совета директоров Twitter Маск написал, что Twitter не сможет развиваться в его нынешнем виде и он должен быть преобразован в частную компанию. Если его предложение отклонят, он пересмотрит свою позицию как акционера компании, так как вносить необходимые изменения в ее работу он не может.

Адам Крисафулли из организации Vital Knowledge, которая анализирует рынок, чтобы помочь инвесторам, рассказал Bloomberg, что 54,20 доллара за акцию — это очень мало для Twitter. По его словам, еще год назад стоимость акций компании достигала 70 долларов за штуку.

5 апреля стало известно, что Илон Маск купил 9,2% акций Twitter. Тогда же директор соцсети Параг Агравал сообщил о назначении бизнесмена в совет директоров компании. Позже Маск заявил, что решил не входить в состав совета директоров Twitter, причины он не назвал.