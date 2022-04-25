Во Внуково ввели режим простоя для сотрудников

Аэропорт Внуково ввел режим простоя для сотрудников из‑за работы над оптимизацией расходов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Аэропорт Внуково вынужден сокращать расходы. <…> В части персонала закрыт прием на работу, введен режим простоя, из‑за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени», — рассказал представитель аэропорта.

Отмечается, что на время простоя работники будут получать две трети оклада. Также за ними сохранятся рабочие места и право на медпомощь по ДМС.

21 марта стало известно, что аэропорт Шереметьево отправил в простой 20% персонала. Он связан с «критическим снижением пассажиропотока» на фоне санкций против России и закрытием воздушного пространства ряда стран.