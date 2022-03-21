Аэропорт Шереметьево отправил в простой почти половину сотрудников

Крупнейший российский аэропорт Шереметьево в Москве отправил в простой 40% персонала. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на приказ гендиректора аэропорта Михаила Василенко.

В документе отмечается, что простой объявлен по причинам «не зависящим от работодателя и работников». Он связан с «критическим снижением пассажиропотока» на фоне санкций против России и закрытием воздушного пространства ряда стран.

Источник «Известий» в аэропорту уточнил, что речь идет примерно о 6-7 тыс. человек. В их число входят как офисный персонал, так и остальные сотрудники.

Отправку сотрудников в простой подтвердила представитель Шереметьево Анна Захаренкова. Срок действия решения приказом не установлен.

«В этот период работнику выплачивается 2/3 от оклада, рассчитанного за период простоя, за ним сохраняется рабочее место, условия по ДМС. Введение данных мер позволит обеспечить социальную защиту и поддержку персонала в существующих условиях», — заявила Захаренкова.

После начала «военной спецоперации» Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против России. В частности, все государства ЕС, Канада, Исландия, Албания и другие закрыли воздушное пространство для судов российских авиакомпаний.

Россия в качестве ответной меры запретила полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или Министерства иностранных дел. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить полеты за рубеж, а с 8 марта — из‑за рубежа.

16 марта стало известно, что руководство Шереметьево вывело из эксплуатации третью взлетно-посадочную полосу, а также терминалы D и E. Причина — низкая загруженность аэропорта после ограничений на международные перелеты.