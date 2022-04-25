Россияне подали второй иск к Netflix. Они требуют восстановить подписку

Российские пользователи подали к Netflix второй коллективный иск. Они требуют восстановить подписку на стриминг и компенсировать моральный вред, пишут «Ведомости» со ссылкой на базу Хамовнического районного суда Москвы.

Ответчиком в иске указан оператор сервиса в России ООО «Развлекательный онлайн-сервис». Приостановка действия подписки Netflix нарушила пользовательские соглашения и российское законодательство — об изменениях сервис должен был уведомить за 30 дней, но не сделал этого.

К иску присоединились 20 человек, рассказала руководитель группы юристов Destra Legal Юлия Алейник. Если у партнера Netflix в России «Национальная медиа группа» не было лицензии на фильмы и сериалы, то он не сможет вернуть доступ к контенту даже по решению суда, сказал партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.

6 марта Netflix объявил о временном прекращении работы сервиса в России. Причиной этому стала российская «спецоперация» на территории Украины. 23 марта стрим-сервис удалил свое приложение в App Store и Google Play в России.

13 апреля пользователи из России подали к Netflix коллективный иск на 60 млн рублей за отказ предоставлять услуги.