Чулпан Хаматовой заблокировали расчетный счет в России

Российские налоговые органы заблокировали расчетный счет Чулпан Хаматовой. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс», пишет «Секрет фирмы».

Счет Хаматовой оказался заблокированным по решению Федеральной налоговой службы. Кроме того, против актрисы также возбуждено одно исполнительное производство на сумму 500 рублей.

По данным Rusprofile, Хаматова зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в августе 2007 года. Она была поставщиком услуг по 21 госконтракту, заработав в общей сложности 17,4 млн рублей, больше половины пришлось на театры.

21 марта Хаматова в интервью журналистке Екатерине Гордеевой сообщила о том, что уехала из России в Латвию из‑за ситуации на Украине. Актриса призналась, что боится возвращаться обратно, чтобы «не потерять совесть» и «не сесть в тюрьму». Она также была одной из тех, кто подписался под обращением с просьбой прекратить «спецоперацию».

30 марта Хаматова уволилась из «Современника». Артистка состояла в труппе театра на протяжении двадцати четырех лет.