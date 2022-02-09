Девочка воспламеняет все вокруг в трейлере фильма «Firestarter». Ее отца играет Зак Эфрон

В сети появился трейлер фильма «Воспламеняющая взглядом» («Firestarter»). В нем Зак Эфрон играет отца девочки с уникальной и опасной особенностью — воспламенять окружающие предметы. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Movieclips Trailers.

Роль главной героини Чарли исполняет 11-летняя Райан Киера Армстронг, известная по сериалам «Энн» и «Американская история ужасов». Она обнаруживает у себя сверхспособности, которые не может контролировать. Когда Чарли злится или расстраивается, рядом с ней вспыхивает огонь.

Защитить девочку от нее самой и людей, которые захотят исследовать ее удивительные возможности, предстоит родителям — Вику и Энди. Маму Чарли в картине сыграет Сидни Леммон («Наследники»), а антагониста, выслеживающего семью, — Майкл Грейейес («Настоящий детектив»).