Девочка воспламеняет все вокруг в трейлере фильма «Firestarter». Ее отца играет Зак Эфрон

В сети появился трейлер фильма «Воспламеняющая взглядом» («Firestarter»). В нем Зак Эфрон играет отца девочки с уникальной и опасной особенностью — воспламенять окружающие предметы. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Movieclips Trailers.
Роль главной героини Чарли исполняет 11-летняя Райан Киера Армстронг, известная по сериалам «Энн» и «Американская история ужасов». Она обнаруживает у себя сверхспособности, которые не может контролировать. Когда Чарли злится или расстраивается, рядом с ней вспыхивает огонь.
Защитить девочку от нее самой и людей, которые захотят исследовать ее удивительные возможности, предстоит родителям — Вику и Энди. Маму Чарли в картине сыграет Сидни Леммон («Наследники»), а антагониста, выслеживающего семью, — Майкл Грейейес («Настоящий детектив»).
Лента «Воспламеняющая взглядом» основана на одноименном романе Стивена Кинга, который писатель опубликовал в 1980 году. Экранизация выйдет в кинотеатрах, а также на стриминговом сервисе Peacock 13 мая. Ее режиссером выступил Кит Томас («Диббук»).
Музыку к фильму написал классик хоррор-кино Джон Карпентер вместе с Коди Карпентером и Дэниелом Дэвисом. Картина станет уже второй киноадаптацией книги Кинга. Предыдущая вышла в 1984 году, в ней Чарли сыграла Дрю Бэрримор.