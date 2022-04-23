Элтон Джон переиздаст альбом «Madman Across The Water»

Британский музыкант Элтон Джон перевыпустит свой четвертый альбом «Madman Across The Water» — в ноябре 2021 года исполнилось пятьдесят лет с момента выхода пластинки. Об этом сообщает NME.

Релиз намечен на 10 июня. В альбом войдут прошедшие ремастеринг песни из основного треклиста, а также восемнадцать ранее не издававшихся композиций, фортепианные демо и запись концерта Элтона Джона в рамках программы BBC Sounds For Saturday на британской радиостанции BBC2 в 1972 году.

Пластинка «Madman Across The Water» была выпущена в 1971 году, получила платиновый статус в 1993-м, дважды платиновый — спустя еще пять лет. Вошедшую в альбом композицию «Tiny Dancer» журнал Rolling Stone поставил на 47 место в списке 500 величайших песен всех времен.

Последний альбом Элтона Джона «The Lockdown Sessions» увидел свет в октябре 2021 года. В пластинку вошли 16 треков при участии Дуа Липы, Lil Nas X, Майли Сайрус, Gorillaz, Young Thug, Ники Минаж и других музыкантов.