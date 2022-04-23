перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Современник» покажет спектакль-документ о Евгении Гришковце 17:11
Нейросеть DALL·E научили трансформировать предметы по описанию. Например, айфон в старый телефон 16:48
Элтон Джон переиздаст альбом «Madman Across The Water» 16:26
Variety: каждая серия «Дома дракона» стоила HBO около 20 млн долларов 15:33
РБК: Центробанк предложил возмещать украденные со счетов деньги за 30 дней 15:08
«Marvel Россия»/YouTube
THR: В Саудовской Аравии запретили «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» из‑за ЛГБТ-персонажа 14:28
РБК: Олег Тиньков ведет переговоры о продаже доли в TCS Group 14:23
Операторы связи попросили владельцев помещений сделать скидку на аренду 13:19
В Балашихе проведут посвященный воздухоплаванию фестиваль «Небо: теория и практика» 12:16
В России выявили 8 829 новых случаев коронавируса 11:32
Guilhem Vellut/Flickr
Le Monde: Франция конфисковала вторую картину из собрания братьев Морозовых 11:11
«Москино» запускает программу «Первый сеанс» в поддержку выпускников киношкол 10:19
Росавиация в десятый раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России 9:50
СМИ: Минпромторг подготовил список товаров и брендов для параллельного импорта 9:00
Florence + The Machine выпустила клип на песню «Free». В нем снялся Билл Найи 2:50
Ryan Mac/Unsplash
Гонконг откроется для иностранных туристов с 1 мая 1:59
Москвич помог задержать педофила. Жена преступника рассказывала в кафе о жалобах ребенка на насилие 1:17
Билла Мюррея обвинили в «неподобающем поведении». Съемки фильма с ним приостановили 0:38
Минобороны сообщило об одном погибшем и 27 пропавших моряках с крейсера «Москва» Вчера в 23:41
Алексей Венедиктов* обжалует свое включение в реестр СМИ-иноагентов Вчера в 23:00
Отключить рекламу

Элтон Джон переиздаст альбом «Madman Across The Water»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:26

Британский музыкант Элтон Джон перевыпустит свой четвертый альбом «Madman Across The Water» — в ноябре 2021 года исполнилось пятьдесят лет с момента выхода пластинки. Об этом сообщает NME.

Релиз намечен на 10 июня. В альбом войдут прошедшие ремастеринг песни из основного треклиста, а также восемнадцать ранее не издававшихся композиций, фортепианные демо и запись концерта Элтона Джона в рамках программы BBC Sounds For Saturday на британской радиостанции BBC2 в 1972 году.

Пластинка «Madman Across The Water» была выпущена в 1971 году, получила платиновый статус в 1993-м, дважды платиновый — спустя еще пять лет. Вошедшую в альбом композицию «Tiny Dancer» журнал Rolling Stone поставил на 47 место в списке 500 величайших песен всех времен.

Последний альбом Элтона Джона «The Lockdown Sessions» увидел свет в октябре 2021 года. В пластинку вошли 16 треков при участии Дуа Липы, Lil Nas X, Майли Сайрус, Gorillaz, Young Thug, Ники Минаж и других музыкантов.

События недели на afisha.ru
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
триллер
Казнь
Ладо Кватания дебютирует с триллером про серийного убийцу
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Элтон Джон
Майли Сайрус
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить